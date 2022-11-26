"Не позорьтесь!": Латвийского депутата подняли на смех за неверие в существование русской нации

Пользователи "Твиттера" пришли в шок от заявления депутата Сейма Латвии Александра Кирштейнса, который поставил под сомнение историю возникновения русской нации, а также языка.

"Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!" — написал он в социальных сетях.

Однако тех, кто разделил с народным избранником его точку зрения, оказалось немного. Пользователи порекомендовали ему не позориться и усомнились в наличии у него образования. Другие решили, что 74-летнему депутату пора снять с себя полномочия, а также заподозрили у него деменцию.

"Тогда можно сказать, что и латышской нации тоже нет, потому что белорусы, жившие на старых латгальских землях, знавшие язык, дали народу Ливонии стандартизированный язык и сделали нас латышами", — ответил читатель.

"А я давно говорила, что Кирштейнс должен предоставить справку о своей вменяемости! Он вообще учился в школе?" — поинтересовалась жительница Латвии.

"Это лучший анекдот из всех, которые я слышал. Не позорьтесь", — написал Алекс и посоветовал депутату заняться образованием.