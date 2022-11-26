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26 ноября, 08:00

Захарова иронично предрекла НАТО "исчезновение" Зеленского с Украины

Захарова сравнила Зеленского с "потерявшейся" ракетой после слов Дуды

<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова колко прокомментировала слова польского президента Анджея Дуды о "потерявшейся" ракете. Последний заявил, что "сначала была информация о двух ракетах, но после следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши так и не обнаружили". По утверждению главы государства, "вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины".

"Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", — иронично заметила Захарова в Telegram.

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Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места ЧП запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Позже Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.

Ирина Фальке

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