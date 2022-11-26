Захарова иронично предрекла НАТО "исчезновение" Зеленского с Украины
Захарова сравнила Зеленского с "потерявшейся" ракетой после слов Дуды
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова колко прокомментировала слова польского президента Анджея Дуды о "потерявшейся" ракете. Последний заявил, что "сначала была информация о двух ракетах, но после следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши так и не обнаружили". По утверждению главы государства, "вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины".
"Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то", — иронично заметила Захарова в Telegram.
Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места ЧП запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Позже Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.