Захарова иронично предрекла НАТО "исчезновение" Зеленского с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова колко прокомментировала слова польского президента Анджея Дуды о "потерявшейся" ракете. Последний заявил, что "сначала была информация о двух ракетах, но после следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши так и не обнаружили". По утверждению главы государства, "вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины".