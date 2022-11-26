Москвичам рассказали о погоде в субботу

Сегодня жителей столицы ждёт небольшой снег и облачная погода. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, температура опустится до минус шести градусов.

"Температура воздуха — минус 4–6 градусов, по области от минус 3 до 8. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба, что выше нормы", — написал он в телеграм-канале и добавил, что солнечная активность будет умеренной, а геомагнитное поле — слабо возмущённым.