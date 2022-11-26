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26 ноября, 07:38

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: В Москве в субботу ожидается облачная погода и до минус шести градусов

Сегодня жителей столицы ждёт небольшой снег и облачная погода. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, температура опустится до минус шести градусов.

"Температура воздуха — минус 4–6 градусов, по области от минус 3 до 8. Ветер восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба, что выше нормы", — написал он в телеграм-канале и добавил, что солнечная активность будет умеренной, а геомагнитное поле — слабо возмущённым.

До минус 14 градусов: Синоптик спрогнозировал погоду на выходные и начало новой недели

До минус 14 градусов: Синоптик спрогнозировал погоду на выходные и начало новой недели

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов сообщил, что этой зимой можно ожидать аномально высокую температуру воздуха на фоне тенденции к глобальному потеплению. Может наблюдаться и другой климатический тренд — рекордные морозы.

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Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Оксана Попова

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