Названа единственная страна с дефляцией в годовом выражении

Государство Бенин в сентябре 2022 года стало единственной в мире страной, где зафиксировали дефляцию в годовом выражении — на уровне 1,6%. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на данные национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН.

В финальную выборку вошли 155 стран из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.

Инфляция в пределах 2% зафиксирована в сентябре в Боливии и Панаме, до 3% — в Омане, Китае, на Сейшелах и в Японии. Невысокие темпы роста цен также отмечались в Саудовской Аравии (3,07%), на Мальдивах (3,1%), в Кувейте (3,19%), Нигере (3,2%), Швейцарии и Лихтенштейне (3,3%). Во Вьетнаме в годовом выражении цены в начале осени поднялись на 3,9%, а в Бахрейне — на 4%.

Замедление годовой инфляции в начале осени в целом зафиксировано в 59 странах мира, темп роста цен в России также снизился — с 14,3% в августе до 13,7% в сентябре.