Перед Новым годом вырастут цены на бензин и дизель: Сколько будет стоить топливо в декабре АЗС начали переписывать ценники. Перед Новым годом ожидается сезонный ажиотаж и рост спроса на бензин. Как в декабре изменятся цены на разные виды топлива? 25 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock/Marshalik Mikhail

Почему бензин начал дорожать

С наступлением холодов зимой цены на бензин и дизель обычно растут. С начала этого года стоимость разных видов топлива в России выросла не так существенно, как в прошлом. Больше всего увеличилась цена на дизель. Он подорожал на 6,49%. На втором месте бензин марки АИ-98. Он вырос в цене на 4,81%. Что касается других видов топлива, то там наблюдалась практически стабильная ситуация. Цены на АИ-92 подросли всего на 1,05%, а АИ-95 — на 1,52%. Такие данные привел финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

По данным Росстата, инфляция за неделю ускорилась и составила 0,11%, а за предыдущую — всего лишь 0,06%. Что касается бензина, то потребительские цены выросли на 0,1%. Рост стоимости бензина наблюдается в большинстве регионов Российской Федерации. В Москве цены остались неизменны, в Санкт-Петербурге выросли на 0,2%. При этом на севере страны они, наоборот, снизились. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 0,3%, в Ямало-Ненецком — на 0,2%.

— Скорее всего, стоимость топлива на российском рынке кардинально не изменится. В течение всего этого года из-за снижения экспортных поставок внутри России наблюдается ситуация профицита. Отечественные НПЗ поставляют бензина на рынок страны больше, чем когда-либо. Потому и цена бензина АИ-92 и АИ-95 сравнительно стабильна, чего не скажешь про более дорогой бензин АИ-98 и более высокие премиальные марки. Кроме того, сдерживает рост цен снижение экономической активности в стране — топливо в меньших объёмах закупает как бизнес, так и население, которое стремится экономить на фоне сокращения доходов и нестабильности, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Он отметил, что за последнюю неделю средние розничные цены на АИ-92 составили 47,21 (+0,03 рубля к предыдущей неделе), АИ-95 подорожал до 51,32 (+0,02 рубля), АИ-98 вырос до 61,41 (+0,07 рубля), дизель прибавил сразу 0,52 рубля и стоит теперь 56,47. Если сравнивать с ценами на топливо, которые фиксировались в конце прошлого года (декабрь 2021 года), то АИ-92 вырос на 0,1%, АИ-95 — на 0,6%, АИ-98 — на 3,4%, дизель — на 5,4%. Всё это значительно ниже инфляции (10,4%).

Как изменятся цены на бензин перед Новым годом

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Логично бы было предположить, что цена нефтепродуктов зависит от стоимости самой нефти на биржевом рынке, однако данный фактор очень редко влияет на ценообразование на внутреннем рынке. Розничная цена бензина в большей степени зависит от акцизов, налогов и сборов, механизма регулирования государством, а также от издержек на логистику, заработную плату, хранение топлива и расходов поставщиков. Об этом рассказал Антон Кравцов.

— В связи с эмбарго Евросоюза на российскую нефть, которое планируется ввести в декабре, объём предлагаемых нефтепродуктов внутри страны возрастёт, что не будет способствовать повышению цен. Однако определяющим фактором роста стоимости бензина выступает инфляция. Получается, с одной стороны, рост цен будет ограничен значительным предложением топлива на внутреннем рынке, а, с другой стороны, цены к повышению будет подталкивать инфляция, поэтому резкого скачка не предвидится, — пояснил Антон Кравцов.

Он добавил, что в январе 2023 года традиционно планируется повышение акцизов на автомобильный бензин и дизель. Соответственно, скорее всего, будет плавное подорожание топлива к новогодним праздникам в рамках инфляционных ожиданий.

По прогнозам Фёдора Сидорова, бензин до Нового года прибавит ещё максимум 10-20 копеек в цене каждого литра, а вот дизель способен подорожать на 2-3 рубля. Дело в том, что этого зимнего топлива в стране производится недостаточно, есть дефицит.

— С начала декабря 2022 года вступает в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в Евросоюз. Это ещё больше и намного сократит экспорт, перенаправить который в другие страны можно лишь частично и далеко не сразу. Соответственно, можно предполагать дополнительное, заметное увеличение предложения топлива от производителей. Предновогоднее повышение спроса может лишь компенсировать его, но не создаст значительное давление на увеличение цен. На них может действовать, с другой стороны, общая инфляция, удорожание производства, которое в последнее время несколько усиливается, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его прогнозам, в результате действия противоположных факторов вряд ли топливо заметно прибавит в цене. Вероятно, она останется в пределах таких средних значений как 51,5 - 51,8 рубля за литр.

Авторы Нина Важдаева