Британцы потребовали наказать Бельгию из-за отказа передать пресс для боеголовок
Читателей The Daily Mail возмутил отказ Бельгии передать Лондону пресс для боеголовок
Торгово-дипломатический конфликт между Великобританией и Бельгией вызвал массу комментариев среди читателей издания The Daily Mail. Так, британцы потребовали наказать Брюссель из-за отказа передать своему союзнику по НАТО оборудование для сил ядерного сдерживания.
"Вот вам и союзник...Нам нужно перенести штаб-квартиру НАТО немедленно", — возмутился комментатор.
"Бельгия отказывалась поставлять нам боеприпасы во время Фолклендской войны. Очевидно, что Бельгия не является надёжным союзником", — напомнил пользователь.
"Может быть, бельгийцам следует напомнить, кто дважды освобождал их страну, когда их дружелюбные коллеги из ЕС решили её захватить. У них в сердцах вечная неблагодарность, как и у французов", — указал читатель.
Также некоторые читатели посоветовали Британии пойти другим путём, а именно самим изготавливать необходимый им пресс для ядерных боеголовок. Как заметил один из комментаторов, так как Великобритания — ядерная держава, то должна сама обеспечивать себя всем необходимым.
"Возможно, пришло время стать более самодостаточными и производить собственное оружие. Как Великобритания оказалась позади Бельгии в области ядерных технологий? Вы [Великобритания] либо ядерная держава, либо нет", — резюмировал пользователь.
Ранее стало известно о том, что между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт. Причиной стал отказ Брюсселя передать своему союзнику по НАТО оборудование для сил ядерного сдерживания. Конфликт обострился после угроз Великобритании отказаться от поставки бельгийской компанией FN Herstal пулемётов стоимостью 600 миллионов евро.
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