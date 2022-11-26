Британцы потребовали наказать Бельгию из-за отказа передать пресс для боеголовок

Торгово-дипломатический конфликт между Великобританией и Бельгией вызвал массу комментариев среди читателей издания The Daily Mail. Так, британцы потребовали наказать Брюссель из-за отказа передать своему союзнику по НАТО оборудование для сил ядерного сдерживания.

"Вот вам и союзник...Нам нужно перенести штаб-квартиру НАТО немедленно", — возмутился комментатор.

"Бельгия отказывалась поставлять нам боеприпасы во время Фолклендской войны. Очевидно, что Бельгия не является надёжным союзником", — напомнил пользователь.

"Может быть, бельгийцам следует напомнить, кто дважды освобождал их страну, когда их дружелюбные коллеги из ЕС решили её захватить. У них в сердцах вечная неблагодарность, как и у французов", — указал читатель.

Также некоторые читатели посоветовали Британии пойти другим путём, а именно самим изготавливать необходимый им пресс для ядерных боеголовок. Как заметил один из комментаторов, так как Великобритания — ядерная держава, то должна сама обеспечивать себя всем необходимым.

"Возможно, пришло время стать более самодостаточными и производить собственное оружие. Как Великобритания оказалась позади Бельгии в области ядерных технологий? Вы [Великобритания] либо ядерная держава, либо нет", — резюмировал пользователь.