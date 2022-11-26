Япония готовит стратегию по нанесению ответных ударов
Kyodo: Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США
Япония работает над стратегией по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения. Как передаёт Kyodo, она подразумевает тесное сотрудничество с США.
По данным агентства, сейчас обсуждения вопроса идут внутри правящей коалиции. Так, черновой вариант документа был рассмотрен накануне во время заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии "Комэйто".
"В рамках своих возможностей по нанесению ударов по базам противника правительство развернёт разрабатываемые в настоящее время ракеты большой дальности", — рассказал источник, близкий к обсуждению вопроса.
Так, в случае удара по территории Японии страна обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и "оценке успешности их осуществления". При этом Токио не планирует "полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов". Вместе с тем при обсуждении стратегии стороны пришли к выводу о том, что Токио не сможет обеспечить ответ на ракетный удар, и заявили о необходимости пополнить список вооружения, в частности, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.
Ранее Лайф уже приводил слова премьер-министр Японии Фумио Кисиды, который не исключил возможности нанесения ответных ударов по территории противника. Он заявил, что правительство страны будет изучать различные способы укрепления своей обороноспособности, а также подчеркнул необходимость укрепить обороноспособность страны в течение ближайших пяти лет.
ТАСС \/EPA / FRANCIS R. MALASIG