Япония готовит стратегию по нанесению ответных ударов

Япония работает над стратегией по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения. Как передаёт Kyodo, она подразумевает тесное сотрудничество с США.

По данным агентства, сейчас обсуждения вопроса идут внутри правящей коалиции. Так, черновой вариант документа был рассмотрен накануне во время заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии "Комэйто".

"В рамках своих возможностей по нанесению ударов по базам противника правительство развернёт разрабатываемые в настоящее время ракеты большой дальности", — рассказал источник, близкий к обсуждению вопроса.

Так, в случае удара по территории Японии страна обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и "оценке успешности их осуществления". При этом Токио не планирует "полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов". Вместе с тем при обсуждении стратегии стороны пришли к выводу о том, что Токио не сможет обеспечить ответ на ракетный удар, и заявили о необходимости пополнить список вооружения, в частности, закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.