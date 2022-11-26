Казахстан продолжит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, заявил Токаев
Токаев: В фокусе конструктивной внешней политики Казахстана будут отношения с РФ и КНР
Руководство Республики Казахстан продолжит вести сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Такое заявление сделал лидер страны Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии инаугурации. По словам президента, в фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы сотрудничества с Россией, Китаем, а также братскими странами Центральной Азии.
"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства с соседними государствами — Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнёрами по интеграционным объединениям", — подчеркнул президент.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Говоря о минувших выборах, он подчеркнул, что они прошли справедливо и открыто. Также он обратил внимание на высокую активность избирателей.
Лайф рассказывал, что выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу: он набрал 81,31% голосов избирателей. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной.
ТАСС / Гавриил Григоров