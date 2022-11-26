В Китае третий день подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших ковидом
Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом
Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Так, за прошедший день в стране зарегистрировали 35 183 случая, при этом большая часть из них — бессимптомные, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Сообщается, что большинство выявленных за последние 24 часа инфицированных являются бессимптомными носителями — 31 709 человек. Ещё у 3474 человек с подтверждённым диагнозом симптомы заболевания есть.
Уточняется: больше всего новых случаев за минувшие сутки было выявлено в южной провинции Гуандун, где строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест. Также рост фиксируется в Пекине, где в некоторых районах введён частичный локдаун, а также в городе центрального подчинения Чунцин.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов заявил, что усиление волны коронавируса в Китае не представляет угрозы для граждан России, так как в стране давно сформирован оперативный штаб по борьбе с распространением болезни, который продолжает функционировать, а также доступна вакцина.
ТАСС / АР / Andy Wong