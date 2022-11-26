В Китае третий день подряд фиксируется антирекорд по числу заболевших ковидом

Китай третий день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. Так, за прошедший день в стране зарегистрировали 35 183 случая, при этом большая часть из них — бессимптомные, следует из данных Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Сообщается, что большинство выявленных за последние 24 часа инфицированных являются бессимптомными носителями — 31 709 человек. Ещё у 3474 человек с подтверждённым диагнозом симптомы заболевания есть.

Уточняется: больше всего новых случаев за минувшие сутки было выявлено в южной провинции Гуандун, где строят новый карантинный центр на 80 тысяч койко-мест. Также рост фиксируется в Пекине, где в некоторых районах введён частичный локдаун, а также в городе центрального подчинения Чунцин.