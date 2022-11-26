Маск рассказал, за кого бы он проголосовал на выборах президента США

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что отдал бы свой голос за губернатора Флориды Рона Десантиса, если бы политик решил участвовать в выборах президента США в 2024 году.

"Да", — написал Маск в "Твиттере" в ответ на соответствующий вопрос пользователя.

Предприниматель заявил, что ранее поддерживал демократа Барака Обаму, а также проголосовал, хоть и неохотно, за демократа Джо Байдена, но сейчас разочаровался в Демократической партии, так как сомневается в её поддержке свободы слова.

Напомним, в июле Маск высказывался о том, что 44-летний республиканец Десантис в случае конкуренции с Байденом в 2024 году легко одержал бы победу, даже не проводя обширной кампании.