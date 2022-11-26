ЦТАК: Си Цзиньпин намерен развивать отношения с КНДР на фоне перемен в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Пекина развивать дружественные отношения с Пхеньяном на фоне происходящих в мире перемен для обеспечения процветания региона и всего мира. Об этом информирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь (Ким Чен Ын. — Прим. Лайфа) встретились несколько раз и пришли к общему пониманию касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории", — сказал председатель КНР.
Цзиньпин добавил, что сейчас в мире происходят перемены исторического масштаба и Китай хотел бы на этом фоне укреплять отношения с КНДР, тем самым обеспечивая лучшее благосостояние народов обеих стран. Это поспособствует развитию и процветанию социалистического дела как в регионе, так и во всём мире, подытожил политик.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров на Бали Байден предложил Си Цзиньпину "работать вместе". Оба лидера по итогам совместных переговоров заявили, что выступают против угроз применения ядерного оружия на Украине.
ТАСС / ЕРА / JACK TAYLOR / POOL