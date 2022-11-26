Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 ноября, 04:07

Захарова раскритиковала совет Евросоюза по отношению к Сербии

Захарова назвала смешным предложение ЕС Сербии ввести санкции против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешным звучащий в Европе призыв в адрес Сербии присоединиться к антироссийским санкциям и признать независимость Косова.

"Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России", — высказалась дипломат в своём аккаунте в "Телеграме".

В Евросоюзе, по словам Захаровой, уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма.

Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич перечислила противоречивые рекомендации для вступления республики в ЕС. По её словам, Запад требует ввести санкции против Москвы "за нарушение территориальной целостности" Украины и одновременно ждёт, что Сербия согласится на отчуждение собственных территорий.

Флаг в раздевалке сборной Сербии вызвал скандал на ЧМ-2022

Флаг в раздевалке сборной Сербии вызвал скандал на ЧМ-2022

Ранее Захарова заявила, что Москва никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии. Соответствующий комментарий она сделала, отвечая на призыв заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара к сербам забыть, что Косово является частью территории Сербии.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров