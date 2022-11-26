Захарова раскритиковала совет Евросоюза по отношению к Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешным звучащий в Европе призыв в адрес Сербии присоединиться к антироссийским санкциям и признать независимость Косова.

"Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России", — высказалась дипломат в своём аккаунте в "Телеграме".

В Евросоюзе, по словам Захаровой, уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма.

Накануне премьер-министр Сербии Ана Брнабич перечислила противоречивые рекомендации для вступления республики в ЕС. По её словам, Запад требует ввести санкции против Москвы "за нарушение территориальной целостности" Украины и одновременно ждёт, что Сербия согласится на отчуждение собственных территорий.