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26 ноября, 03:38

Гватемала запретила въезд россиянину, подпавшему под санкции США

Власти Гватемалы решили запретить въезд в страну гражданину России Дмитрию Кудрякову, который в ноябре подпал под американские санкции. Сообщение об этом миграционная служба республики распространила в "Твиттере".

Такое же решение было вынесено властями в отношении белорусской гражданки Ирины Литвинюк.

"Миграционная служба Гватемалы уведомила о запрете на въезд этим лицам и о том, что действие вида на жительство Кудрякова и Литвинюк будет приостановлено", — сообщает ведомство.

Лайф ранее писал, что 18 ноября Минфин США ввёл санкции против россиянина Дмитрия Кудрякова, гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, а также добывающих компаний в Гватемале, якобы подконтрольных России, на основании акта Магнитского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич

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