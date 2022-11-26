Гватемала запретила въезд россиянину, подпавшему под санкции США
Власти Гватемалы решили запретить въезд в страну гражданину России Дмитрию Кудрякову, который в ноябре подпал под американские санкции. Сообщение об этом миграционная служба республики распространила в "Твиттере".
Такое же решение было вынесено властями в отношении белорусской гражданки Ирины Литвинюк.
"Миграционная служба Гватемалы уведомила о запрете на въезд этим лицам и о том, что действие вида на жительство Кудрякова и Литвинюк будет приостановлено", — сообщает ведомство.
Лайф ранее писал, что 18 ноября Минфин США ввёл санкции против россиянина Дмитрия Кудрякова, гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк, а также добывающих компаний в Гватемале, якобы подконтрольных России, на основании акта Магнитского. Об этом говорится в сообщении ведомства.