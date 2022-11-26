Гватемала запретила въезд россиянину, подпавшему под санкции США

Власти Гватемалы решили запретить въезд в страну гражданину России Дмитрию Кудрякову, который в ноябре подпал под американские санкции. Сообщение об этом миграционная служба республики распространила в "Твиттере".

Такое же решение было вынесено властями в отношении белорусской гражданки Ирины Литвинюк.

"Миграционная служба Гватемалы уведомила о запрете на въезд этим лицам и о том, что действие вида на жительство Кудрякова и Литвинюк будет приостановлено", — сообщает ведомство.