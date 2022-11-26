Сравнивали с маньяком: Над устроившим стрельбу в супермаркете Walmart насмехались коллеги
NYP: Устроивший стрельбу в Walmart в Вирджинии писал, что коллеги сравнивали его с маньяком
Устроивший массовое убийство в супермаркете Walmart в американском городе Чесапик, штат Вирджиния, писал в телефоне, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком. Об этом сообщает The New York Post.
"Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона злоумышленника.
В своём письме преступник просит прощения за то, что совершил. Утверждает, что не планировал этого, и подчёркивает, что "всё произошло так, будто его вёл Сатана". Намерений убивать кого-либо у него не было, и, обращаясь в письме к окружающим, он сетует, что они не узнали его получше.
Также злоумышленник упрекает в послании родителей, которые, по его словам, не обращали внимания на его "дефицит социализации". Кроме того, он признаётся, что хотел бы всё начать с нуля.
Напомним, 31-летний работник Walmart Андре Бинг застрелил шестерых человек прямо в супермаркете, после чего покончил с собой. Пистолет он приобрёл легально тем же утром. Джеффри Дамер — серийный убийца и насильник, его жертвами стали 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами.
ТАСС / AP / Billy Schuerman