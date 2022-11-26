Сравнивали с маньяком: Над устроившим стрельбу в супермаркете Walmart насмехались коллеги

Устроивший массовое убийство в супермаркете Walmart в американском городе Чесапик, штат Вирджиния, писал в телефоне, что коллеги насмехались над ним и сравнивали с маньяком. Об этом сообщает The New York Post.

"Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер", — цитирует издание послание из телефона злоумышленника.

В своём письме преступник просит прощения за то, что совершил. Утверждает, что не планировал этого, и подчёркивает, что "всё произошло так, будто его вёл Сатана". Намерений убивать кого-либо у него не было, и, обращаясь в письме к окружающим, он сетует, что они не узнали его получше.

Также злоумышленник упрекает в послании родителей, которые, по его словам, не обращали внимания на его "дефицит социализации". Кроме того, он признаётся, что хотел бы всё начать с нуля.