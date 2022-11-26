У Пентагона из-за ломающейся на Украине артиллерии возникли проблемы

Поставляемая Штатами и их союзниками на Украину артиллерия очень часто выходит из строя, и это становится проблемой для Пентагона. Об этом со ссылкой на официальных лиц в США и на Украине пишет The New York Times.

Источники издания утверждают, что сломанные и повреждённые орудия в последнее время направляют на ремонт в Польшу. Ремонт и обслуживание артиллерии, в том числе на объекте в Польше, стало одной из основных задач для европейского командования Пентагона.