У Пентагона из-за ломающейся на Украине артиллерии возникли проблемы
NYT: Поставляемая США на Украину артиллерия постоянно выходит из строя или повреждается
Поставляемая Штатами и их союзниками на Украину артиллерия очень часто выходит из строя, и это становится проблемой для Пентагона. Об этом со ссылкой на официальных лиц в США и на Украине пишет The New York Times.
Источники издания утверждают, что сломанные и повреждённые орудия в последнее время направляют на ремонт в Польшу. Ремонт и обслуживание артиллерии, в том числе на объекте в Польше, стало одной из основных задач для европейского командования Пентагона.
По данным издания, Киев хочет, чтобы такой объект находился не в Польше, а ближе, так как необходимо в короткие сроки возвращать оружие в зону боевых действий. Так, в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц имеет дефекты и непригодна для ведения боя, в том числе из-за их интенсивного применения.
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Ранее стало известно, что последняя партия самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, поставляемых Германией Украине, оказалась неисправной. Этот факт очень обрадовал немецких читателей газеты Bild, которые сочли это "знаком свыше".