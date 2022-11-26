Спустя 70 лет после премьеры: На Бродвее впервые покажут "Мышеловку" Агаты Кристи

Детективная пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, дебютирует на Бродвее в 2023 году — впервые за 70 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Первая постановка состоялась в Лондоне в 1952 году, и показы не прекращались до марта 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса их пришлось временно прекратить. Представления возобновились на следующий год. А в 2023 году, через 70 лет после премьеры, постановку покажут на Бродвее. По случаю события Лондон временно передаст Нью-Йорку каминные часы, являющиеся единственной сохранившейся вещью с премьеры в 1952 году.

Организаторами мероприятия выступили британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум. По словам последнего, эта пьеса долгое время привлекала американских туристов в Лондон. Около трети зрителей являются иностранными туристами, а всего за 70 лет работа была показана не менее 29 тысяч раз. В конце каждого спектакля зрителей просят не раскрывать, чем он заканчивается.