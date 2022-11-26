Москва обвинила США в грубом вмешательстве во внутренние дела России
Посольство: Критика США закона о запрете ЛГБТ-пропаганды является вмешательством в дела России
Американские чиновники грубо вмешиваются во внутренние дела России, критикуя закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.
В российской дипмиссии обратили внимание на заявления ряда американских должностных лиц с критикой принятого Госдумой законопроекта "о запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол".
"Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своём неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращённые представления о правах человека", — подчеркнули в посольстве.
Также российские дипломаты потребовали от официального Вашингтона уважать выбор граждан РФ, придерживающихся нравственных ориентиров, "которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности".
Лайф писал, что Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, за совершение административного правонарушения физическому лицу может грозить штраф до 400 тысяч рублей, должностному — до 800 тысяч, а юридическому и вовсе могут назначить санкцию в пять миллионов рублей и приостановление деятельности на 90 суток.
ТАСС / Imago / Xinhua / Ting Shen