Москва обвинила США в грубом вмешательстве во внутренние дела России

Американские чиновники грубо вмешиваются во внутренние дела России, критикуя закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

В российской дипмиссии обратили внимание на заявления ряда американских должностных лиц с критикой принятого Госдумой законопроекта "о запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол".

"Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей. Мы открыто говорим о своём неприятии попыток западных государств во главе с США навязать другим странам псевдолиберальные и извращённые представления о правах человека", — подчеркнули в посольстве.

Также российские дипломаты потребовали от официального Вашингтона уважать выбор граждан РФ, придерживающихся нравственных ориентиров, "которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности".