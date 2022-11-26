Вице-президент Еврокомиссии: Беженцы с Украины останутся в Европе на долгие годы
Беженцы с Украины будут жить в европейских странах ещё долгие годы после окончания конфликта. Об этом заявила Дубравка Шуица, вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию.
"Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но это не так", — сказала вице-президент ЕК в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Шуица призвала жителей Европы не ослаблять поддержку нуждающихся украинцев.
Ранее Лайф писал, что из-за беженцев с Украины в Европе вспыхнул конфликт. По данным The New York Times, причиной послужило неравенство в правах между ними и выходцами из других стран.
ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski