Вице-президент Еврокомиссии: Беженцы с Украины останутся в Европе на долгие годы

Беженцы с Украины будут жить в европейских странах ещё долгие годы после окончания конфликта. Об этом заявила Дубравка Шуица, вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию.

"Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но это не так", — сказала вице-президент ЕК в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Шуица призвала жителей Европы не ослаблять поддержку нуждающихся украинцев.