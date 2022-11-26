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26 ноября, 02:50

Вице-президент Еврокомиссии: Беженцы с Украины останутся в Европе на долгие годы

Беженцы с Украины будут жить в европейских странах ещё долгие годы после окончания конфликта. Об этом заявила Дубравка Шуица, вице-президент Еврокомиссии, отвечающая за демократию и демографию.

"Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но это не так", — сказала вице-президент ЕК в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Шуица призвала жителей Европы не ослаблять поддержку нуждающихся украинцев.

Ранее Лайф писал, что из-за беженцев с Украины в Европе вспыхнул конфликт. По данным The New York Times, причиной послужило неравенство в правах между ними и выходцами из других стран.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Leszek Szymanski

Юлия Коновалова

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