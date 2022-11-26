"Полная чушь": Поляков взбесила ложь Кулебы о "ракетном инциденте"
Читателей DoRzeczy возмутило заявление главы МИД Украины Кулебы о "ракетном инциденте"
Читатели польского издания DoRzeczy весьма жёстко отреагировали на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева якобы есть данные, согласно которым упавшая в Польше ракета не была украинской. С соответствующим утверждением глава внешнеполитического ведомства Украины выступил ранее в интервью газете Le Parisien.
Кулеба заявил, что эта информация есть у украинских военных, а Киев готов к обмену данными, после чего, как он полагает, Украина и Запад "придут к общим выводам". Дипломат добавил, что украинские власти примут их, "какими бы они ни были". Эти слова Кулебы вызвали активную реакцию читателей DoRzeczy в "Твиттере". Пользователи не поверили высказываниям главы украинского министерства и назвали его заявление предсказуемым.
"Полная чушь, сплошная ложь", — написал один из читателей.
"Какое странное извинение", — отметил другой.
"Красиво украинцы извинились. А [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поедет туда и на коленях будет выслушивать очередные требования, поздравит их с новым заместителем министра внутренних дел (вероятно, имелось в виду назначение скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины. — Прим. Лайфа), — возмутился ещё один юзер.
"Мой шурин утверждает, что аргументация точно такая же, как и в случае с Волынской резнёй", — подчеркнул пользователь.
Ещё один читатель охарактеризовал заявление Кулебы следующим образом: "На воре шапка горит".
Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.
Также Лайф рассказывал, что несколько дней назад агентство AP уволило Джеймса Лапорту, репортёра-расследователя, который опубликовал материал о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве. Вторым автором, который участвовал в составлении материала для публикации, был Джон Лестер, однако он продолжил работу в агентстве.
ТАСС / AP / Vincent Thian