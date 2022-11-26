"Полная чушь": Поляков взбесила ложь Кулебы о "ракетном инциденте"

Читатели польского издания DoRzeczy весьма жёстко отреагировали на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева якобы есть данные, согласно которым упавшая в Польше ракета не была украинской. С соответствующим утверждением глава внешнеполитического ведомства Украины выступил ранее в интервью газете Le Parisien.

Кулеба заявил, что эта информация есть у украинских военных, а Киев готов к обмену данными, после чего, как он полагает, Украина и Запад "придут к общим выводам". Дипломат добавил, что украинские власти примут их, "какими бы они ни были". Эти слова Кулебы вызвали активную реакцию читателей DoRzeczy в "Твиттере". Пользователи не поверили высказываниям главы украинского министерства и назвали его заявление предсказуемым.

"Полная чушь, сплошная ложь", — написал один из читателей.

"Какое странное извинение", — отметил другой.

"Красиво украинцы извинились. А [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поедет туда и на коленях будет выслушивать очередные требования, поздравит их с новым заместителем министра внутренних дел (вероятно, имелось в виду назначение скандального дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины. — Прим. Лайфа), — возмутился ещё один юзер.

"Мой шурин утверждает, что аргументация точно такая же, как и в случае с Волынской резнёй", — подчеркнул пользователь.

Ещё один читатель охарактеризовал заявление Кулебы следующим образом: "На воре шапка горит".