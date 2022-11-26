Участник боёв на голых кулаках Джеральд Грегори умер в возрасте 28 лет

Участник боёв на голых кулаках Джеральд Грегори скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщил в соцсетях глава промоушена BKFC Дэвид Фельдман.

Причина смерти бойца ещё не подтверждена, но не исключаются проблемы с психическим состоянием Грегори. Как заявил Фельдман, он опечален и потряcён извеcтием о внезапной кончине бойца.

"Еcли кому-то из моих бойцов когда-нибудь понадобитcя о чём-то поговорить, я на раccтоянии телефонного звонка. У людей возникают проблемы, и они впадают в депрессию. Я всегда буду рядом, когда это необходимо. Поговорите с кем-нибудь, пожалуйста. Очень грустно", — написал он.

Планировалось, что Грегори проведёт свой следующий бой 3 декабря в рамках турнира BKFC 34.