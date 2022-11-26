NASA показало, как выглядит из космоса погрузившаяся во тьму Украина
NASA показало спутниковый снимок с погрузившейся в темноту Украиной
Территория Украины. Обложка © worldview.earthdata.nasa.gov
NASA показало, как ночью Украина выглядит из космоса. Американское космическое агентство опубликовало снимок со спутников, на котором страна выглядит как чёрное пятно, ведь практически на всей территории Незалежной нет света.
На кадрах, которые были сделаны 24 ноября, украинское государство буквально погрузилось во тьму. Причём видно, как вокруг него кипит жизнь. Помимо небольших городов неподалёку, особо выделяется столица России — Москва, которая горит яркими огнями.
Как уже писал Лайф, 23 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о разрушениях на объектах инфраструктуры. Уточнялось, что помимо украинской столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.