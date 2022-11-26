NASA показало, как выглядит из космоса погрузившаяся во тьму Украина

NASA показало, как ночью Украина выглядит из космоса. Американское космическое агентство опубликовало снимок со спутников, на котором страна выглядит как чёрное пятно, ведь практически на всей территории Незалежной нет света.

На кадрах, которые были сделаны 24 ноября, украинское государство буквально погрузилось во тьму. Причём видно, как вокруг него кипит жизнь. Помимо небольших городов неподалёку, особо выделяется столица России — Москва, которая горит яркими огнями.