Служба безопасности Украины провела обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ
СБУ провела обыск у епископа Тернопольской епархии УПЦ московского патриархата Иова
Служба безопасности Украины провела обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ московского патриархата, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). Как сообщают украинские СМИ, он подозревается в "антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России".
По данным источника одного из изданий, у священнослужителя нашли литературу на русском языке, "возвеличивающую империализм, и антиукраинскую агитацию".
Ранее Лайф рассказывал, что несколько дней назад стало известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки Русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д.", а также для "ограждения населения от провокаций и террористических актов" и проверки лиц на территории храма относительно их причастности к противоправной деятельности.
Кроме этого, Служба безопасности Украины провела обыск в Зверинецком монастыре в Киеве. У обители было выставлено три кордона оцепления, причём сотрудников сопровождали служебные собаки.
ТАСС / Natacha Pisarenko / АР