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26 ноября, 06:44

Бразилец Ари уверен, что сборная России дошла бы до полуфинала на ЧМ-2022 в Катаре

Ари: Уверен, что сборная России дошла бы до полуфинала на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная России смогла бы дойти до полуфинала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, заявил бывший форвард московских "Спартака" и "Локомотива" Ари.

"Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. <...> Уверен, команда [футбольного тренера Валерия] Карпина дошла бы до полуфинала в ЧМ-2022", — сказал он изданию "РБ Спорт".

Спортсмен назвал футбол непредсказуемым видом спорта, а также отметил итоги прошедших матчей ЧМ-22, которые многих удивили. Результаты показали, что проигрывают "и слабые, и сильные команды". В то же время он с уверенностью заявил, что после прошедшего в 2018 году чемпионата мира Россия однозначно стала сильнее.

Кстати, Ари признался, что не смотрел матчи против Таджикистана и Узбекистана, а видел только итоговый счёт, однако с уверенностью заявил, что Карпин сейчас один из лучших российских тренеров.

"Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодёжь. Его работа в "Ростове" — топ, потрясающий результат", — добавил футболист.

Сербы пришли поддержать свою команду на ЧМ в футболках сборной России

Сербы пришли поддержать свою команду на ЧМ в футболках сборной России

Как уже писал Лайф, сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе и завершилась со счётом 0:0. Аналогичный исход — 0:0 — в товарищеском матче против команды Узбекистана. Команда Валерия Карпина не смогла поразить ворота соперника во второй встрече кряду.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

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