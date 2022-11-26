"Аэрофлот" впервые запустил прямые регулярные рейсы в Таиланд из Владивостока
Российский "Аэрофлот" впервые запустил регулярные рейсы из Владивостока напрямую в Таиланд — в Бангкок и Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Приморского края.
Полёты по маршруту Владивосток – Бангкок — Владивосток будут выполняться по четвергам и воскресеньям, а на остров Пхукет — по средам и субботам. Стоит отметить, что в Таиланд смогут попасть также и жители Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана, которым нужно будет сделать пересадку.
Исполняющий обязанности генерального директора международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов назвал открытие прямых рейсов настоящим историческим событием, причём как для авиакомпании, так и для аэропорта Владивостока. По его словам, теперь жители Дальнего Востока смогут наслаждаться отдыхом на популярных курортах Юго-Восточной Азии и путешествовать с комфортом.
Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" заявляла о намерениях увеличить программу рейсов на остров Пхукет в Таиланде. Как сообщал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов, планировалось запустить рейсы из трёх городов России, а также увеличить частоту полётов из Москвы.
ТАСС / Сергей Бобылев