Выборы в сенат Казахстана назначены на 14 января

Выборы депутатов сената парламента Казахстана назначены на 14 января 2023 года указом президента республики Касым-Жомарта Токаева. Документ опубликован на сайте главы государства.

"В соответствии с подпунктом 2 статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьёй 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан", — сказано в указе.

Этим же документом Токаев поручил правительству, акимам Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению предстоящих выборов в верхнюю палату парламента.