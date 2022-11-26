В Европе начали патрулировать газопроводы после подрыва "Северных потоков"
WSJ: Страны ЕС усилили патруль трубопроводов после взрывов на "Северных потоках"
Ряд стран Евросоюза усиленно патрулируют трубопроводы после диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также реагируют на любые подозрительные вещи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Так, например, недавно минный тральщик ITS Numana из Италии проплыл над трубопроводом газа из Северной Африки из-за замеченного рядом металлического предмета. Однако это оказался ржавый стол.
"Если взрывы "Северного потока" были сигналом, то они достигли своей цели: они показали, что можно поразить нас везде, будь то газопроводы или ветряные электростанции", — приводит издание слова исследователя Университета Копенгагена Йенса Венцеля Кристофферсена.
Как отмечает газета, после ЧП на "Северных потоках" приоритетом национальной безопасности в Европе стала защита трубопроводов, энергосистем и газовых терминалов, благодаря которым в страны ЕС поступает свет и отапливаются дома. В то же время их длина составляет порядка нескольких тысяч миль, а линии пересекают воды Норвегии и Средиземное море. Как считают эксперты, на устранение вероятности аналогичных атак из-за усложнённого доступа к трубам уйдёт довольно много времени — от месяцев до лет.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
ТАСС / AP