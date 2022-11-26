В Европе начали патрулировать газопроводы после подрыва "Северных потоков"

Ряд стран Евросоюза усиленно патрулируют трубопроводы после диверсий на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также реагируют на любые подозрительные вещи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, например, недавно минный тральщик ITS Numana из Италии проплыл над трубопроводом газа из Северной Африки из-за замеченного рядом металлического предмета. Однако это оказался ржавый стол.

"Если взрывы "Северного потока" были сигналом, то они достигли своей цели: они показали, что можно поразить нас везде, будь то газопроводы или ветряные электростанции", — приводит издание слова исследователя Университета Копенгагена Йенса Венцеля Кристофферсена.