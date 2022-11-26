Во включении "Сахалина-1" в потолок цен на нефть увидели "руку" Японии

Замдиректора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев назвал включение "Сахалина-1" в потолок цен на нефть выбором Японии, которая является участником проекта через компанию Sodeco.

"Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина" — это почти наверняка выбор японской стороны", — приводит его слова РИА "Новости".

Эксперт предположил, что различие в подходах может быть связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин-1", которое сложилось в апреле – октябре 2022 года из-за саботирования его работы со стороны американской нефтяной компании ExxonMobil. При этом, по словам Белогорьева, японские власти не исключают, что ряд проблем сохранится и в будущем году.