Во включении "Сахалина-1" в потолок цен на нефть увидели "руку" Японии
Эксперт Белогорьев увидел "руку" Японии во включении "Сахалина-1" в потолок цен на нефть
Замдиректора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев назвал включение "Сахалина-1" в потолок цен на нефть выбором Японии, которая является участником проекта через компанию Sodeco.
"Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина" — это почти наверняка выбор японской стороны", — приводит его слова РИА "Новости".
Эксперт предположил, что различие в подходах может быть связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин-1", которое сложилось в апреле – октябре 2022 года из-за саботирования его работы со стороны американской нефтяной компании ExxonMobil. При этом, по словам Белогорьева, японские власти не исключают, что ряд проблем сохранится и в будущем году.
Ранее, 7 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому всё имущество "Сахалина-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте, а затем заявила о полном уходе из России. 31 октября стало известно о решении Токио остаться в проекте. А накануне министр экономики Японии объявил, что потолок цен на нефть РФ, который G7 и ЕС хотят ввести до конца года, будет распространяться и на "Сахалин-1".
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