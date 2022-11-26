Режиссёр фильма "Человек с бульвара Капуцинов" попала в больницу
Режиссёр фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Алла Сурикова экстренно госпитализирована
Режиссёр Алла Сурикова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Советский и российский кинорежиссёр, народная артистка РФ Алла Сурикова экстренно госпитализирована в больницу. У 82-летней артистки диагностирован коронавирус, сообщает Mash.
Известный режиссёр почувствовала недомогание и сдала необходимые анализы. Они подтвердили коронавирус. Компьютерная томография показала, что лёгкие не были поражены вирусом, но медики оставили Сурикову в больнице.
Алла Сурикова режиссировала картины "Дети понедельника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Искренне ваш" и многие другие.
Ранее Лайф писал о том, что двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом и проведёт несколько дней в изоляции в гостинице в Катаре.
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