Режиссёр фильма "Человек с бульвара Капуцинов" попала в больницу

Советский и российский кинорежиссёр, народная артистка РФ Алла Сурикова экстренно госпитализирована в больницу. У 82-летней артистки диагностирован коронавирус, сообщает Mash.

Известный режиссёр почувствовала недомогание и сдала необходимые анализы. Они подтвердили коронавирус. Компьютерная томография показала, что лёгкие не были поражены вирусом, но медики оставили Сурикову в больнице.

Алла Сурикова режиссировала картины "Дети понедельника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Искренне ваш" и многие другие.