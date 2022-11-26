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26 ноября, 08:26

Режиссёр фильма "Человек с бульвара Капуцинов" попала в больницу

Режиссёр фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Алла Сурикова экстренно госпитализирована

<p>Режиссёр Алла Сурикова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Режиссёр Алла Сурикова. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Советский и российский кинорежиссёр, народная артистка РФ Алла Сурикова экстренно госпитализирована в больницу. У 82-летней артистки диагностирован коронавирус, сообщает Mash.

Известный режиссёр почувствовала недомогание и сдала необходимые анализы. Они подтвердили коронавирус. Компьютерная томография показала, что лёгкие не были поражены вирусом, но медики оставили Сурикову в больнице.

Алла Сурикова режиссировала картины "Дети понедельника", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Искренне ваш" и многие другие.

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Оксана Попова

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