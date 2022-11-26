Мурашко указал на активное распространение свиного гриппа в России

В этом сезоне свиной грипп стал активнее распространяться. В этой связи стоит не забывать прививаться, а также ревакцинироваться тем, кто этого ещё не сделал. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко на армянско-российском форуме по здравоохранению.

"Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение", — подчеркнул министр.