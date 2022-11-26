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26 ноября, 08:41

Мурашко указал на активное распространение свиного гриппа в России

Мурашко предупредил об активном распространении свиного гриппа и призвал вакцинироваться

В этом сезоне свиной грипп стал активнее распространяться. В этой связи стоит не забывать прививаться, а также ревакцинироваться тем, кто этого ещё не сделал. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко на армянско-российском форуме по здравоохранению.

"Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — всё это имеет значение", — подчеркнул министр.

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Ранее в Роспотребнадзоре перечислили три главные особенности "гонконгского" гриппа. При этом, по словам профессора Пшеничной, все имеющиеся в РФ вакцины содержат актуальные для текущего эпидсезона гриппа штаммы.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Оксана Попова
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