Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 ноября, 08:49

Лавров: Народ Украины будет освобождён от неонацистских правителей

Украинский народ будет освобождён от неонацистского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, люди заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.

"Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал Лавров в документальном фильме на телеканале "Россия 24".

Путин назвал единство главным залогом успехов России

Путин назвал единство главным залогом успехов России

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что резолюцию Европейского парламента, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма", должны комментировать врачи.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров