Украинский народ будет освобождён от неонацистского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, люди заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.

"Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал Лавров в документальном фильме на телеканале "Россия 24".