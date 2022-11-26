Лавров: Народ Украины будет освобождён от неонацистских правителей
Украинский народ будет освобождён от неонацистского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, люди заслуживают жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.
"Украинский народ будет освобождён от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", — сказал Лавров в документальном фильме на телеканале "Россия 24".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что резолюцию Европейского парламента, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма", должны комментировать врачи.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель