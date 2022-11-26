Премьер Польши прошёлся по Киеву с колосьями пшеницы
Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев для обсуждения темы украинских беженцев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Обложка © Twitter / Kancelaria Premiera
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Как рассказали в пресс-службе правительства, в частности, он обсудит проблему украинских беженцев.
"Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертвам голодомора", — сказано в сообщении.
Снимки политика в городе опубликовала канцелярия премьера. На них видно, как польский премьер с колосьями пшеницы в сопровождении украинских чиновников подходит к памятнику.
Ранее Лайф рассказывал о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.