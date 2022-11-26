Премьер Польши прошёлся по Киеву с колосьями пшеницы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Как рассказали в пресс-службе правительства, в частности, он обсудит проблему украинских беженцев.

"Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертвам голодомора", — сказано в сообщении.



