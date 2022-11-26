Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 ноября, 09:48

Премьер Польши прошёлся по Киеву с колосьями пшеницы

Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев для обсуждения темы украинских беженцев

<p>Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/PremierRP" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kancelaria Premiera</a></p>

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Обложка © Twitter / Kancelaria Premiera

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Как рассказали в пресс-службе правительства, в частности, он обсудит проблему украинских беженцев.

"Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертвам голодомора", — сказано в сообщении.

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Фото © Twitter / Kancelaria Premiera
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Фото © Twitter / Kancelaria Premiera
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Фото © Twitter / Kancelaria Premiera
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Фото © Twitter / Kancelaria Premiera

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Фото © Twitter / Kancelaria Premiera

1 / 2

Снимки политика в городе опубликовала канцелярия премьера. На них видно, как польский премьер с колосьями пшеницы в сопровождении украинских чиновников подходит к памятнику.

Топ-7 стран, которые сворачивают помощь украинским беженцам

Топ-7 стран, которые сворачивают помощь украинским беженцам

Ранее Лайф рассказывал о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров