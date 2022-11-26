В России появятся учебники о подвигах легендарной Корсы и десантника Гаджимагомедова

В России появятся учебники, в которых будут описаны подвиги защитников Донбасса. В частности, в них войдут истории командира разведывательного батальона "Спарта" из ДНР Владимира Жоги, десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова и других. Их выпустят под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал научный директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения России Михаил Мягков.

"Линейка учебников под редакцией Владимира Мединского будет содержать темы, касающиеся СВО, давления коллективного Запада на Россию, и, самое главное, имена и подробности подвигов наших героев. <…> Что-то сегодня ещё нельзя писать о командующих группировками войск, но в общедоступной форме дадим, тут мы будем налаживать связь с Минобороны РФ", — указал Мягков.

В книгу войдёт подвиг Героя России, офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках спецоперации. Будет описана истории знаменитого командира артиллерийского подразделения Ольги Качуры с позывным Корса. Расскажут также о командире батальона ополченцев ДНР "Сомали" Михаиле Толстых — позывной Гиви, а также о комбате "Спарты" из ДНР Владимире Жоге. Мягков подчеркнул, что также в книгу войдут подвиги танкистов, артиллеристов и других военнослужащих.