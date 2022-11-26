В бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев

Вооружённые силы Украины на Сватовском и Кременском направлениях практически полностью состоят из наёмников, заявил замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"На Сватовском направлении, Кременная, [у села] Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наёмников", — приводит его слова ТАСС.

Алаудинов уточнил, что это военные стран – участниц НАТО, основную массу которых составляют поляки, выдающие себя за добровольцев. Причиной подобных кадровых решений стали большие потери в рядах украинских войск. Командир "Ахмата" добавил, что Киев уже не в состоянии выставить на передовую большое количество своих военных.