В бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВСУ под Сватовом и Кременной почти на 100% состоят из наёмников
Вооружённые силы Украины на Сватовском и Кременском направлениях практически полностью состоят из наёмников, заявил замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"На Сватовском направлении, Кременная, [у села] Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наёмников", — приводит его слова ТАСС.
Алаудинов уточнил, что это военные стран – участниц НАТО, основную массу которых составляют поляки, выдающие себя за добровольцев. Причиной подобных кадровых решений стали большие потери в рядах украинских войск. Командир "Ахмата" добавил, что Киев уже не в состоянии выставить на передовую большое количество своих военных.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, также украинская сторона потеряла один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Twitter / Генеральный штаб ЗСУ