Путин и Алиев второй раз за неделю провели телефонный разговор
Путин и Алиев второй раз за неделю обсудили реализацию договорённостей с Арменией
Президент России Владимир Путин второй раз за неделю провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив реализацию комплекса трёхсторонних договорённостей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении", — сказано в записи.
При этом стороны акцентировались на практических вопросах разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.
Напомним, предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября. Тогда стороны рассмотрели вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе.