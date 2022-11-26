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26 ноября, 10:08

Путин и Алиев второй раз за неделю провели телефонный разговор

Путин и Алиев второй раз за неделю обсудили реализацию договорённостей с Арменией

Президент России Владимир Путин второй раз за неделю провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив реализацию комплекса трёхсторонних договорённостей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении", — сказано в записи.

При этом стороны акцентировались на практических вопросах разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

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Напомним, предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября. Тогда стороны рассмотрели вопросы безопасности на азербайджано-армянской границе.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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