Врач рассказала, кому не стоит злоупотреблять мятой

Мята помогает подлечить кожу, содержит микро- и макроэлементы, а также успокаивает в периоды стресса, но даже у этого растения в некоторых случаях есть противопоказания. Подробнее об этом рассказала читателям Лайфа врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова.

Видов мяты существует много — перечная, бергамотная, садовая, дикая и прочие. Из листьев растения добывают природный антисептик ментол, а эфирное масло способно убивать микробы, вызывающие пневмонию. Его также можно использовать для ингаляций при простуде или вдыхать при заложенности носа, напомнила эксперт. Из мятных листьев готовят отвары и чаи, которые помогают работе ЖКТ, снимают головную боль и успокаивают перед сном, в целом мята — это кладезь витаминов, добавила Мансурова.

При этом мятный напиток с осторожностью стоит принимать беременным. Превышение дозировки может привести к усиленному сокращению матки и стать причиной выкидыша или преждевременных родов. Это связано с содержащимися в растении эстрогенами, уточняет врач.

"Умеренный приём (раз в день) и не концентрированный отвар позволит устранить симптомы токсикоза и смягчить перепады настроения и напряжение, нормализовать сон, уменьшить отёки. Напиток полезен женщинам с метеоризмом и запорами. Кормящим также можно принимать его в умеренном количестве, поскольку отвар улучшает лактацию", — сказала специалист.

С осторожностью стоит пить мятные напитки при низком давлении, варикозе и аллергии, предупредила Мансурова. При этом мята широко применяется в косметологии: её экстракт стимулирует кровообращение, тонизирует кожу, уменьшает высыпания и выравнивает тон, поэтому для лечения кожи растение подходит лучше всего, заключила доктор.