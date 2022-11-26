В Воронеже подростки угрожали 11-летней девочке групповым изнасилованием

Жительница Воронежа пожаловалась в полицию на сообщения с угрозами группового изнасилования в адрес 11-летней дочери, которые девочке отправляли местные подростки. Об этом женщина рассказала порталу "МОЁ! Online".

Всё началось с переписки школьницы с незнакомцем, который предлагал ей встречаться. Девочка заблокировала его номер, но получила сообщение с другого телефона — уже с угрозами. Второй номер также был добавлен в чёрный список, однако злоумышленники не успокаивались.

В результате мама выяснила, что с неизвестных номеров её дочери писали 14-летние хулиганы, которые учатся в одной из местных школ. Номер девочки подростки нашли в чате класса, а одним из обидчиков оказался родственник одноклассницы потерпевшей. К счастью, маме удалось сделать достаточное количество скриншотов для заявления.

В региональном управлении МВД уточнили, что обращение и полученные материалы передали в отдел по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, по её результатам будет принято решение о наказании "шутников".