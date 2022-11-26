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26 ноября, 10:30

В ДТП с автобусом в Турции пострадало 20 человек

<p>В Турции на междугородней трассе перевернулся автобус. Фото © <a href="https://www.gazeteduvar.com.tr/atasehirde-bir-insaatin-bekcisi-olu-bulundu-haber-1590946" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Duvar</a></p>

В Турции на междугородней трассе перевернулся автобус. Фото © Duvar

В Турции на трассе Диярбакыр – Бисмил потерял управление и перевернулся автобус, пишет газета Duvar. По предварительным данным, пострадало 20 человек. Некоторые пассажиры пытаются самостоятельно выбраться из транспортного средства.

"Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр – Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (аналог МЧС. — Прим. Лайфа) и пожарной бригады", говорится в сообщении.

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Лайф писал, что под Красноярском перевернулся автобус с людьми, следовавший из Таёжного в Богучаны. Пострадало девять человек.

Матвей Шандрыголов

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