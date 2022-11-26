В ДТП с автобусом в Турции пострадало 20 человек
В Турции на междугородней трассе перевернулся автобус. Фото © Duvar
В Турции на трассе Диярбакыр – Бисмил потерял управление и перевернулся автобус, пишет газета Duvar. По предварительным данным, пострадало 20 человек. Некоторые пассажиры пытаются самостоятельно выбраться из транспортного средства.
"Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр – Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (аналог МЧС. — Прим. Лайфа) и пожарной бригады", — говорится в сообщении.
Лайф писал, что под Красноярском перевернулся автобус с людьми, следовавший из Таёжного в Богучаны. Пострадало девять человек.