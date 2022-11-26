В ДТП с автобусом в Турции пострадало 20 человек

В Турции на трассе Диярбакыр – Бисмил потерял управление и перевернулся автобус, пишет газета Duvar. По предварительным данным, пострадало 20 человек. Некоторые пассажиры пытаются самостоятельно выбраться из транспортного средства.

"Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в деревне Ювачик на шоссе Диярбакыр – Бисмил. На место происшествия были направлены команды полиции, жандармерии, здравоохранения, AFAD (аналог МЧС. — Прим. Лайфа) и пожарной бригады", — говорится в сообщении.