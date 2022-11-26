Умер отец чисток в МВД и прототип героя "Икры" Владимир Калиниченко

На 75-м году жизни умер бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко, ставший прототипом сериала "Икра". Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Известность Калиниченко получил, расследуя громкие коррупционные дела (сочинское, хлопковое, казахское) и резонансное убийство офицера КГБ сотрудниками милиции в 1980 году, которое привело к чисткам в МВД, уточнил парламентарий. Кроме того, о своей работе Калиниченко написал несколько книг. Хинштейн добавил, что хорошо знал Владимира Ивановича, он был очень чистым и штучным человеком и настоящим примером, каким должен быть честный следователь.

Причина смерти Калиниченко неизвестна. Также неясно, когда состоятся его похороны.