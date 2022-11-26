Россия предложила ряд мер по безусловному соблюдению КБТО

Российская сторона предложила ввести меры, способствующие прозрачности, а также соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Инициативы озвучил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Так, предлагается вновь начать диалог по теме юридически обязывающего протокола к КБТО. По предложению России он должен включать в себя перечень патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования. Кроме этого, в нём должны быть учтены современные научно-технические достижения в области биологии, а также механизмы их проверки.

Вместе с этим рекомендовано доработать меры укрепления доверия сведениями об исследованиях и разработках в области биологической защиты за пределами национальной территории, а также информацией о предприятиях по изготовлению вакцин для животных.

"Третье. Предусмотреть создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в области науки и технологий, имеющих отношение к конвенции, который имел бы широкую географическую представленность и равные права участников", — сообщил Кириллов.