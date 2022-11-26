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Опубликовано 26 ноября 2022, 12:49
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Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена девяти российских военных

В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории сегодня, 26 ноября, было возвращено ещё девять российских военных, заявили в Министерстве обороны РФ.

"26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказано в записи ведомства.

Военнослужащих доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.

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Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обвинила Украину в замене списков прямо перед обменом пленными. По словам омбудсмена, сейчас известно о примерно 250 жителях республики, которые пока остаются в украинском плену, при этом киевские власти всячески осложняют процесс их освобождения.

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