Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена девяти российских военных

В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории сегодня, 26 ноября, было возвращено ещё девять российских военных, заявили в Министерстве обороны РФ.

"26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказано в записи ведомства.

Военнослужащих доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.