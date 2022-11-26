Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена девяти российских военных
В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории сегодня, 26 ноября, было возвращено ещё девять российских военных, заявили в Министерстве обороны РФ.
"26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказано в записи ведомства.
Военнослужащих доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в Минобороны.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обвинила Украину в замене списков прямо перед обменом пленными. По словам омбудсмена, сейчас известно о примерно 250 жителях республики, которые пока остаются в украинском плену, при этом киевские власти всячески осложняют процесс их освобождения.
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