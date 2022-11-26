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Опубликовано 26 ноября 2022, 11:53

ВС России уничтожили под Харьковом две украинские РСЗО "Град"

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две украинские установки РСЗО "Град" в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки реактивной системы залпового огня "Град" на огневой позиции в районе населённого пункта Липцы Харьковской области", — заявил Конашенков.

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Также за минувшие сутки ВС России отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, в неудачной попытке атаковать российские позиции украинская армия лишилась 40 военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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