Войска России пресекли атаку ВСУ на Новосёловское и ликвидировали 30 бойцов
Российские военные пресекли украинскую атаку на Новосёловское в ЛНР, уничтожив свыше 30 бойцов и четыре автомобиля противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Новосёловское ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа", — уточнил он.
Также в ходе специальной военной операции на Украине российские военные отразили контратаки украинской армии в районе трёх населённых пунктов на Донецком направлении. В результате было ликвидировано 70 бойцов ВСУ.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka