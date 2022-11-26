Войска России пресекли атаку ВСУ на Новосёловское и ликвидировали 30 бойцов

Российские военные пресекли украинскую атаку на Новосёловское в ЛНР, уничтожив свыше 30 бойцов и четыре автомобиля противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Новосёловское ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа", — уточнил он.