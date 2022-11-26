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Регион
Опубликовано 26 ноября 2022, 11:45
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Войска России пресекли атаку ВСУ на Новосёловское и ликвидировали 30 бойцов

Российские военные пресекли украинскую атаку на Новосёловское в ЛНР, уничтожив свыше 30 бойцов и четыре автомобиля противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Новосёловское ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа", уточнил он.

Минобороны РФ сообщило о разгроме ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ сообщило о разгроме ВСУ на Южно-Донецком направлении

Также в ходе специальной военной операции на Украине российские военные отразили контратаки украинской армии в районе трёх населённых пунктов на Донецком направлении. В результате было ликвидировано 70 бойцов ВСУ.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Бражников
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