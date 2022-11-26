Минобороны РФ сообщило о разгроме ВСУ на Южно-Донецком направлении
Украинские военные пытались восстановить утраченное положение у двух населённых пунктов на Южно-Донецком направлении и атаковать ещё один, но были разгромлены российскими военнослужащими, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", — уточнил он.
Также российские военные отразили атаку ВСУ в районе населённого пункта Времевка. В итоге противник потерял до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, также украинская сторона потеряла один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka