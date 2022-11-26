Студентка из Донецка шьёт тёплые вещи для бойцов СВО в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

Студентка второго курса Донецкого техникума сферы услуг Оксана Волга шьёт тёплые вещи для военнослужащих в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Её историю рассказал председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Студентка из Донецка Оксана Волга шьёт тёплые вещи для российских военнослужащих. Видео © t.me / Хоценко о важном

Оксана шьёт с самого детства и поэтому, когда пришло время определяться со специальностью, выбор был очевиден. Тёплые вещи для военнослужащих она шьёт дома. На данный момент Оксана сшила уже 16 флисовых толстовок, которые передаст на передовую.

"Замечательно, что родители поддержали инициативу дочери, организовали для неё рабочее место дома. Кстати, у Оксаны ещё пять сестёр и четыре брата. Убеждён, тепло души Оксаны и её веру в победу почувствуют наши защитники на передовой", — подчеркнул Хоценко.