Минобороны РФ показало видео штурма здания морпехами 155-й бригады ТОФ

В министерстве напомнили, что совсем недавно морпехи водрузили российский триколор над освобождённой от ВСУ Павловкой. Сегодня бойцы продолжают работать на Южно-Донецком направлении, а уже завтра, 27 ноября, отметят профессиональный праздник — День морской пехоты.