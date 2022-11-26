Минобороны РФ показало видео штурма здания морпехами 155-й бригады ТОФ
Минобороны России опубликовало кадры штурма здания бойцами десантно-штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Кадры боевой работы подразделения 155-й отдельной бригады ТОФ в рамках спецоперации. Видео © t.me / Минобороны России
В министерстве напомнили, что совсем недавно морпехи водрузили российский триколор над освобождённой от ВСУ Павловкой. Сегодня бойцы продолжают работать на Южно-Донецком направлении, а уже завтра, 27 ноября, отметят профессиональный праздник — День морской пехоты.
"Победа будет за нами, мы победим. При любых обстоятельствах. Никто с этим не сможет ничего сделать", — сказал фельдшер роты морской пехоты.
Ранее замглавкома ВМФ РФ Виктор Астапов рассказал, как российским пехотинцам удалось перехитрить украинских бойцов и освободить Бердянск.
t.me / Минобороны России