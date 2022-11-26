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26 ноября, 11:04

Минобороны РФ показало видео штурма здания морпехами 155-й бригады ТОФ

Минобороны России опубликовало кадры штурма здания бойцами десантно-штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Кадры боевой работы подразделения 155-й отдельной бригады ТОФ в рамках спецоперации. Видео © t.me / Минобороны России

В министерстве напомнили, что совсем недавно морпехи водрузили российский триколор над освобождённой от ВСУ Павловкой. Сегодня бойцы продолжают работать на Южно-Донецком направлении, а уже завтра, 27 ноября, отметят профессиональный праздник — День морской пехоты.

"Победа будет за нами, мы победим. При любых обстоятельствах. Никто с этим не сможет ничего сделать", — сказал фельдшер роты морской пехоты.

Российские войска успешно продвигаются сразу в трёх направлениях

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Ранее замглавкома ВМФ РФ Виктор Астапов рассказал, как российским пехотинцам удалось перехитрить украинских бойцов и освободить Бердянск.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Ирина Фальке

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