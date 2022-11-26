Депутат рассказала о главном посыле Путина на встрече с матерями военных

Встречу президента России Владимира Путина с материями российских военных можно по праву назвать уникальной. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала депутат Государственной думы Екатерина Стенякина. Она считает, что данный разговор был очень эмоциональным, а глава государства общался с гостями не как высшее должностное лицо, а как гражданин общества, который искренне разделяет тревогу, потери и боль российских матерей.

"Путин уверен, что героизм и отвага, которые сегодня демонстрируют российские солдаты при выполнении боевых задач, — заслуга их семей. Одним из главных его посылов является то, что сохранение семейных ценностей и традиций необходимо всему нашему обществу. И женщины, матери — одни из главных проводников в этом", — указала собеседница Лайфа.

В ходе диалога глава государства ещё раз обратил внимание на то, что проведение специальной военной операции на Украине являлось неизбежной необходимостью, продолжила она. Депутат также указала на высокий уровень поддержки президента матерями в данном вопросе. По мнению парламентария, это в очередной раз доказывает сплочённость российского общества в нынешней ситуации.

"Безусловно, хочется выразить слова благодарности таким матерям. Их стойкость, вера и мужество — это то, что передаётся их сыновьям, находящимся на передовой. Помимо этого, они сейчас занимаются реальными делами. Это благотворительность, изготовление и передача в зону СВО необходимых вещей, другая полезная помощь. И наш президент оценивает эту деятельность по достоинству", — заметила Стенякина.