Депутат рассказала о главном посыле Путина на встрече с матерями военных
Депутат Стенякина: Путин искренне разделяет тревогу, потери и боль российских матерей
Встречу президента России Владимира Путина с материями российских военных можно по праву назвать уникальной. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала депутат Государственной думы Екатерина Стенякина. Она считает, что данный разговор был очень эмоциональным, а глава государства общался с гостями не как высшее должностное лицо, а как гражданин общества, который искренне разделяет тревогу, потери и боль российских матерей.
"Путин уверен, что героизм и отвага, которые сегодня демонстрируют российские солдаты при выполнении боевых задач, — заслуга их семей. Одним из главных его посылов является то, что сохранение семейных ценностей и традиций необходимо всему нашему обществу. И женщины, матери — одни из главных проводников в этом", — указала собеседница Лайфа.
В ходе диалога глава государства ещё раз обратил внимание на то, что проведение специальной военной операции на Украине являлось неизбежной необходимостью, продолжила она. Депутат также указала на высокий уровень поддержки президента матерями в данном вопросе. По мнению парламентария, это в очередной раз доказывает сплочённость российского общества в нынешней ситуации.
"Безусловно, хочется выразить слова благодарности таким матерям. Их стойкость, вера и мужество — это то, что передаётся их сыновьям, находящимся на передовой. Помимо этого, они сейчас занимаются реальными делами. Это благотворительность, изготовление и передача в зону СВО необходимых вещей, другая полезная помощь. И наш президент оценивает эту деятельность по достоинству", — заметила Стенякина.
Вместе с этим она заявила, что проведение спецоперации — "это превентивный удар для устранения угрозы национальной безопасности России". По словам депутата, её начало не допустило повторения 22 июня 1941 года с вторжением в Россию. Поэтому можно сказать, что СВО — "вынужденный и неизбежный ответный шаг на спровоцированную Западом агрессию неонацистского киевского режима".
Вчера глава государства Владимир Путин провёл встречу с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. На неё были приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные. В ходе разговора глава государства заметил, что российские военные, участвующие в СВО, не делят себя на отдельные касты, а помогают друг другу. Также Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе спецоперации.
ТАСС / Александр Щербак