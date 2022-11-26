Учёные выяснили, полезно ли спать с заклеенным ртом

В соцсетях начали распространяться утверждения, что якобы при заклеивании рта улучшается сон. Издание The New York Times опросило иностранных медэкспертов на эту тему. В целом они сходятся во мнении, что такая методика может быть опасной из-за её малой изученности, однако о некотором положительном воздействии известно уже сейчас.

По словам Энн Кирни, специалиста Стэнфордского университета по голосу и глотанию, дыхание носом играет важную роль во сне, так как воздух увлажняется и фильтруется, активируя нижнюю часть лёгких. Само тело при этом расслабляется и полноценно отдыхает.

"Но работ на тему дыхания с заклеенным ртом было мало, поэтому нам недостаточно известно о том, как заклеивание рта помогает людям в целом", — подчеркнула она.

В свою очередь специалист по сну Кливлендской клиники Марри Хорват заявила, что такой способ дыхания способен отфильтровать аллергены, патогены и пыль.

Также учёные провели исследование и выяснили, что из 20 человек, спавших с заклеенным ртом и страдающих апноэ, у 13 значительно уменьшился храп. В процессе другого исследования, в котором приняли участие 30 пациентов с лёгкой формой этого синдрома, у добровольцев при заклеивании губ мягким пластырем храп также утихал.

Но исследователи предостерегают, что заклеивать рот во время сна можно далеко не всем. Если дыхание носом затруднено или человек слышит себя, когда дышит носом в течение дня, то прибегать к данному способу избавления от храпа опасно. Перед такими опытами учёные рекомендуют проконсультироваться с отоларингологом, поскольку трудности в дыхании носом могут быть спровоцированы различными причинами, среди которых искривление носовой перегородки, аллергия, синусит или заложенность носа.