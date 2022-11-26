Учёные доказали пользу рыбалки для психического здоровья

Рыбалка — один из любимых видов досуга для многих мужчин. Как показало последние исследование, улов является отнюдь не единственным плюсом такого времяпрепровождения. Учёные из Университета Англии Раскин выяснили, что в это время серьёзно улучшается и психическое состояние.

Исследователи опросили около 1900 взрослых британцев. Результаты показали, что рыбаки меньше страдают тревожным расстройством по сравнению с теми, кто на рыбалку не ходит: 16,5% против 26,4%. Также выяснилось, что пытались покончить жизнь самоубийством 7,5% респондентов против 13,2% и преднамеренно причиняли себе вред 10,4% против 26,4%.

"Проведённая нами работа показала, что у людей, которые ловят рыбу, уровень диагностированного тревожного расстройства, попыток самоубийства и случаев преднамеренного членовредительства ниже, чем у тех, кто не ловил рыбу", — сообщил один из авторов исследования.

Как указано в материале Anglia Ruskin University, рыбалка очень популярна в Великобритании. Только в 2019 было зафиксировано два миллиона рыбаков. По словам исследователей, в связи с такими результатами они намерены привлечь к занятию рыбалкой как можно больше людей.