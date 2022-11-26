Косметолог объяснила, как выбрать правильную мочалку

Материал мочалки играет важную роль, и выбор правильного "инструмента" зависит от множества факторов, рассказала Лайфу персональный косметолог Анастасия Паскова. По её словам, между синтетической и натуральной лучше склониться ко второй.

"Безусловно, те, что из природного волокна, оказывают положительное воздействие. Здесь присутствует целый ряд волокон, который отличается по воздействию на кожу", — объяснила эксперт.

По оценке собеседницы Лайфа, заменять мочалку на жёсткую щётку — это не лучшее решение для ухода за кожей. Она объяснила, что тип мочалки напрямую должен зависеть от области её применения. Например, жёсткие варианты подойдут для пилинга, а мягкие — для детей и кожи лица. По словам Пасковой, вариант должен подбираться индивидуально, важно учитывать тип, чувствительность кожи, наличие аллергических реакций и дерматологических проблем.