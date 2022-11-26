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26 ноября, 12:04

Косметолог объяснила, как выбрать правильную мочалку

Косметолог Паскова порекомендовала использовать мягкие мочалки для ухода за лицом

Материал мочалки играет важную роль, и выбор правильного "инструмента" зависит от множества факторов, рассказала Лайфу персональный косметолог Анастасия Паскова. По её словам, между синтетической и натуральной лучше склониться ко второй.

"Безусловно, те, что из природного волокна, оказывают положительное воздействие. Здесь присутствует целый ряд волокон, который отличается по воздействию на кожу", объяснила эксперт.

По оценке собеседницы Лайфа, заменять мочалку на жёсткую щётку — это не лучшее решение для ухода за кожей. Она объяснила, что тип мочалки напрямую должен зависеть от области её применения. Например, жёсткие варианты подойдут для пилинга, а мягкие — для детей и кожи лица. По словам Пасковой, вариант должен подбираться индивидуально, важно учитывать тип, чувствительность кожи, наличие аллергических реакций и дерматологических проблем.

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Лайф объяснял, поможет ли шампунь против перхоти в борьбе с акне. По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, всё не так однозначно и для этих целей лучше выбрать специальное средство.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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