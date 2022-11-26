Россия поднялась на четвёртое место в мире по золотовалютным резервам

Россия по итогам девяти месяцев 2022 года поднялась на четвёртое место среди всех стран по золотовалютным резервам. Рейтинг приводит РИА "Новости" со ссылкой на данные национальных центробанков.

На пятую строчку удалось сместить Индию, в активе которой 532 миллиарда долларов. С учётом замороженных Западом активов у Москвы — 540 миллиардов долларов. При этом соперничество двух стран по данному показателю не прекращается с 2015 года.

Лидерство уже долгое время занимает Китай, активы которого оцениваются в 3,3 триллиона долларов. Второй идёт Япония (1,2 триллиона долларов), а тройку замыкает Швейцария (892 миллиарда долларов).

Кроме того, аналитики отмечают тренд усиления позиций развивающихся экономик. В частности, они обратили внимание, что Саудовская Аравия поднялась на шестое место, отодвинув Гонконг и Южную Корею, а Бразилия вышла на девятую строку, обойдя Сингапур.